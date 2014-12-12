Συνολικά 17 τροχαία ατυχήματα (έναντι 21 το 2024) καταγράφηκαν, τον Αύγουστο στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης

Ειδικότερα σημειώθηκαν 2 θανατηφόρα ατυχήματα (έναντι 3 το 2024), 2 σοβαρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 6 το 2024) & 13 ελαφρά τροχαία ατυχήματα (έναντι 12 το 2024).

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 22 παθόντες (έναντι 28 το 2024), εκ των οποίων 2 νεκροί (έναντι 3 το 2024), 2 βαριά τραυματίες (έναντι 7 το 2024) & 18 ελαφρά τραυματίες (όπως και το 2024).

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Αύγουστο 2025 πραγματοποιήθηκαν 43.894 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 9.354-παραβάσεις, από τις οποίες, μεταξύ άλλων, 2.452 για παραβάσεις ταχύτητας.