Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης (10/09) για τον Δήμο Φαρσάλων, καθώς δύο διαφορετικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν την ίδια ώρα κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πρώτη εστία φωτιάς βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα. Η πυρκαγιά καίει έκταση με πουρνάρια, μεταξύ των οικισμών Βασιλικά και Πολυδαμείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες αλλά και εναέρειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 Μποφόρ ΑΝΑ, ενώ έχει ενεργοποιηθεί ειδοποίηση του 112 στου κατοίκους με στόχο την ενημέρωση.

Παράλληλα, μια δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε στην Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου, συγκεκριμένα στην περιοχή του Πλατάνου. Και αυτή η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση με πουρνάρια. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έγκαιρη παρέμβαση εναέριων μέσων της Πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και κατάσβεση, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή μεγάλη καταστροφή.

ifarsala.gr