Συνελήφθησαν, χθες αργά το βράδυ και σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι κατελήφθησαν να λειτουργούν, ο ένας ως νόμιμος εκπρόσωπος και ο άλλος ως προσωρινά υπεύθυνος, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να έχουν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικά συγκροτήματα συνδεδεμένα με ενισχυτές και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.