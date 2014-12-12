Δύο συλλήψεις για δυνατή μουσική σε καταστήματα της Λάρισας
Αστυνομικά | 07 Σεπ 2025, 11:55
Συνελήφθησαν, χθες αργά το βράδυ και σήμερα τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι κατελήφθησαν να λειτουργούν, ο ένας ως νόμιμος εκπρόσωπος και ο άλλος ως προσωρινά υπεύθυνος, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να έχουν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικά συγκροτήματα συνδεδεμένα με ενισχυτές και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.
