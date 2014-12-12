Δύο συλλήψεις για καβγά σε γραφείο της Λάρισας - κατασχέθηκε καραμπίνα
Ειδήσεις | 03 Νοε 2025, 14:20
Συλλήψεις για επεισόδιο με καραμπίνα, καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας στην πόλη της Λάρισας, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένας ενήλικας πήγε να πάρει χρήματα που -όπως λέει- του χρωστάσε κάποιος άλλος.
Όλα έγιναν μετά από κλήση για επεισόδιο σε γραφείο το οποίο βρίσκεται σε οικοδομή επί της οδού Λιβανάτων.
Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τους δυο άνδρες, τους οποίους μετήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο.
Από τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε απειλή κατά προσώπου, ενώ κατασχέθηκε και μια καραμπίνα.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.