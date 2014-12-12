Συλλήψεις για επεισόδιο με καραμπίνα, καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας στην πόλη της Λάρισας, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένας ενήλικας πήγε να πάρει χρήματα που -όπως λέει- του χρωστάσε κάποιος άλλος.

Όλα έγιναν μετά από κλήση για επεισόδιο σε γραφείο το οποίο βρίσκεται σε οικοδομή επί της οδού Λιβανάτων.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τους δυο άνδρες, τους οποίους μετήγαγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Από τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία υπήρξε απειλή κατά προσώπου, ενώ κατασχέθηκε και μια καραμπίνα.