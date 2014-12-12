Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, δύο άνδρες, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2,3 γραμμαρίων και 1 μεταλλικό τρίφτη, τα οποία κατασχέθηκαν.