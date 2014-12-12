Δύο συλλήψεις για κάνναβη στη Λάρισα
Αστυνομικά | 27 Σεπ 2025, 12:44
Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, δύο άνδρες, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2,3 γραμμαρίων και 1 μεταλλικό τρίφτη, τα οποία κατασχέθηκαν.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.