Δύο συλλήψεις για κατοχή κάνναβης στη Λάρισα
Αστυνομικά | 26 Σεπ 2025, 11:50
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, 2 άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν ο ένας, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 8,6 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε και ο άλλος, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 0,4 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.
