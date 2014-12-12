Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, 2 άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν ο ένας, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 8,6 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε και ο άλλος, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 0,4 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.