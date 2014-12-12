Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στη Λάρισα
Αστυνομικά | 21 Οκτ 2025, 11:49
Aλλες δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στη Λάρισα
Σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθησαν, χθες στη Λάρισα, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι το απόγευμα, ο ένας κατελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε και το βράδυ, ο δεύτερος, διότι κατά την προσέγγισή του από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας για έλεγχο, τράπηκε σε φυγή, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
