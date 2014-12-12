Δύο συλλήψεις γυναικών για κλοπή από κατάστημα
Αστυνομικά | 18 Σεπ 2025, 12:24
Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από προστρέξαντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ανήλικη, διότι λίγο νωρίτερα αφαίρεσαν, από τον εξωτερικό χώρο καταστήματος της πόλης, ιδιοκτησίας αλλοδαπού άνδρα, διάφορα είδη (υπόδησης κ.λπ.)
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.