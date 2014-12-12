Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι είχαν μετακινήσει πρόβατα για βόσκηση, σε απόσταση περίπου 1.500 και 500 μέτρων, αντίστοιχα, από τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις, κατά παράβαση ισχύουσας απόφασης.