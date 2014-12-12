Συνελήφθησαν, χθες στη Λάρισα, 2 άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα:

- στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλο μοτοποδήλατο, αντίθετα σε μονόδρομο, και να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2,6 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε και στη δεύτερη περίπτωση, το βράδυ, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο όπου επέβαινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, βάρους 2,5 γραμμαρίων και μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 1,6 γραμμαρίων.