Δύο χρόνια μετά τον Ντάνιελ, η Γιάννουλη μετρά ακόμα τις πληγές της (βίντεο)
Λάρισα | 21 Οκτ 2025, 09:05
Στον οικισμό Γιάννουλη, δυο χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας, οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους. Σπίτια μη κατοικήσιμα, αποζημιώσεις που δεν έχουν ακόμα δοθεί και χρωστούμενα ενοίκια φτάνουν τους κατοίκους στα όριά τους...
Δείτε το βίντεο:
skai.gr
