Κακοκαιρία Daniel: Οδοιπορικό του «Οπου Υπάρχει Ελλάδα» στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.
Στον οικισμό Γιάννουλη, δυο χρόνια μετά το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας, οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους. Σπίτια μη κατοικήσιμα, αποζημιώσεις που δεν έχουν ακόμα δοθεί και χρωστούμενα ενοίκια φτάνουν τους κατοίκους στα όριά τους...
Δείτε το βίντεο:

