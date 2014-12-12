Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για την ΑΕΛ στις Σέρρες
Αθλητικά | 25 Οκτ 2025, 09:16
Η ΑΕΛ Novibet πηγαίνει στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό με 23 ποδοσφαιριστές, καθώς ο Στέλιος Μαλεζάς μέτρησε επιστροφές.
Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας για την όγδοη αγωνιστική της Stoiximan Super Leagur (19:30 Novasports Prime). Ο Στέλιος Μαλεζάς έχει εκ νέου στη διάθεσή του τους Ατανάσοφ, Σαγάλ που ήταν τιμωρημένοι με Ολυμπιακό, ενώ ξεπέρασαν τα προβλήματά τους οι Φεριγκρά, Παντελάκης και Σουρλής που είναι εκ νέου διαθέσιμοι.
Αντίθετα αντιμετωπίζει προβλήματα στα άκρα της άμυνας, καθώς είναι εκτός οι Δεληγιαννίδης και Κοβάτσεβιτς. Υπενθυμίζεται ότι οι βυσσινί θα έχουν στο πλευρό τους 1.200 φιλάθλους τους, καθώς οι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Ουάρντα, Βινιάτο και Γκαράτε.
