Η ΑΕΛ Novibet πηγαίνει στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό με 23 ποδοσφαιριστές, καθώς ο Στέλιος Μαλεζάς μέτρησε επιστροφές.

Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας για την όγδοη αγωνιστική της Stoiximan Super Leagur (19:30 Novasports Prime). Ο Στέλιος Μαλεζάς έχει εκ νέου στη διάθεσή του τους Ατανάσοφ, Σαγάλ που ήταν τιμωρημένοι με Ολυμπιακό, ενώ ξεπέρασαν τα προβλήματά τους οι Φεριγκρά, Παντελάκης και Σουρλής που είναι εκ νέου διαθέσιμοι.