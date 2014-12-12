Οι Luigi Bussoletti και Mauricio Capotorto είναι διευθυντικά στελέχη της ιταλικής Hellenic Train και κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Στις απολογίες τους έχουν ισχυριστεί πως είναι υπεύθυνοι αυστηρά για ό,τι συμβαίνει μέσα στα βαγόνια.

Ήταν όμως τα βαγόνια της Hellenic Train ασφαλή;

Συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν πως δεν ήταν. Για το λόγο αυτό κατέθεσαν υπόμνημα στον πρόεδρο Εφετών Λάρισας και ​​ζητούν τη διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης και αναβάθμιση των κατηγοριών για τους δυο κατηγορούμενους.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Remote control station TX-1 of the Hellenic Railways Organization (O.S.E.), Thessaloniki, Greece on March 7, 2023. / Σταθμός τηλεδιοίκησης ΤΧ-1 του ΟΣΕ, Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου 2023 Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Τον Ιανουάριο του 2025 ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει αποστείλει δείγματα από τα καθίσματα των βαγονιών σε γερμανικό εργαστήριο, με σκοπό να εξεταστούν οι προδιαγραφές πυρασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αίτημα είχε απορριφθεί από τον ανακριτή τον Οκτώβριο του 2024, ως μη ουσιώδες.

Έπειτα από μια μεγάλη καθυστέρηση, η οποία οφείλεται, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στη γραφειοκρατική αδυναμία του Ελληνικού Δημοσίου να προεξοφλήσει το εργαστήριο, τα αποτελέσματα εστάλησαν στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ στις 22 Αυγούστου.

Μόλις οι αναλύσεις παραλήφθηκαν από την επιτροπή, ο ανακριτής έκλεισε εσπευσμένα την ανάκριση.

Οι αναλύσεις ανέδειξαν, όχι απλά την ακαταλληλότητα των υλικών, αλλά και την πλήρη αδιαφορία της Hellenic Train για τα πρωτόκολλα.

Σήμερα, είναι δεδομένο πως κάποιοι επιβάτες από το βαγόνι Β2 έχασαν τη ζωή τους, και κάποιοι άλλοι τραυματίστηκαν βαριά, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση.

Τον Ιούλιο του 2022 η εταιρεία φαίνεται ότι ζήτησε την επισκευή των καθισμάτων των αμαξοστοιχιών.

Σήμερα, από τα έγγραφα που βρίσκονται στη δικογραφία προκύπτει ότι τα καθίσματα του IC62, όχι απλά δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας ΕΝ 45545-2, αλλά δεν τηρούσαν ούτε καν τις προγενέστερες προβλέψεις (UIC 564-2, UIC 642, UIC 567-1).

Στα καθίσματα των βαγονιών της Hellenic Train έλειπε παντελώς το δύσφλευκτο υλικό (fire barrier), που θα μπορούσε να καθυστερήσει την εξέλιξη της φωτιάς, να δώσει χρόνο στους διασώστες και να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το εάν η καύσιμη ύλη ήταν έλαια σιλικόνης ή κάποιος υδρογονάνθρακας, τα καθίσματα του τρένου δεν πληρούσαν καμία προδιαγραφή πυρασφάλειας.

ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ΜΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΣΤ

Press Conference on the conclusions of the Tempe accident on February 27 2025, Athens / Συνεντευξη Τύπου για το Πόρισμα του ατυχήματος των Τεμπων, Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 202 Aris Oikonomou / SOOC

Στις 28 Φεβρουαρίου 2025, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ επρόκειτο να παρουσιάσει το πόρισμά του. Πριν από τη δημοσίευση, ζήτησε να ενημερώσει τον ΟΣΕ, τη ΡΑΣ, τη Hellenic Train και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το Υπουργείο επισήμως αρνήθηκε να ενημερωθεί.

Ωστόσο, το NEWS 24/7 είναι σε θέση να γνωρίζει ότι πραγματοποιήθηκε μια ανεπίσημη συνάντηση. Ο Bart Accou, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Σιδηροδρομικής Υπηρεσίας (ERA), και ο Χρήστος Παπαδημητρίου, αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, βρέθηκαν στο Υπουργείο.

Στη συνάντηση τους με τον Υπουργό ειπώθηκε κάτι σημαντικό.

Ο Accou ενημέρωσε τον Υπουργό ότι ο ERA εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Τους επόμενους μήνες, θα δημοσιευθεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, χωρίς κάποιο τελεσίγραφο για «λουκέτο» από τον ERA. Λίγες ημέρες μετά, ο Χρήστος Παπαδημητρίου θα παραιτηθεί από την επιτροπή και το πόρισμα θα καταστεί διατρητό και άρα αναξιόπιστο στα μάτια των ανακριτικών αρχών.

Ο κίνδυνος, για την κυβέρνηση, να σταματήσουν τα τρένα αποσοβήθηκε σιωπηλά. Τα τρένα όμως συνέχισαν να τρέχουν χωρίς επαρκείς υποδομές ασφαλείας.

ΑΓΚΑΖΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Hellenic Train γνώριζε τα πάντα για την ανασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Όσες επιστολές διαμαρτυρίας έλαβε ο ΟΣΕ και το Υπουργείο για τις ελλείψεις στις υποδομές, κοινοποιούνταν και στην εταιρεία που έτρεχε πάνω σε αυτές τις ράγες.

Τι ενέργειες έκαναν οι Ιταλοί για αυτές;

Τα δυο στελέχη της Hellenic Train, Capotorto και Bussoleti, στις απολογίες που διάβασε το NEWS 24/7, ισχυρίζονται ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για τη συντήρηση των τρένων και όχι για την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού. Τα τρένα που χρησιμοποιεί η ιταλική εταιρεία είναι ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, και συγκεκριμένα της ΓΑΙΟΣΕ.

Επιπλέον, ο Mauricio Capotorto, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, επισημαίνει ότι όλο το 2022 πίεζε με έγγραφα ΟΣΕ και ΓΑΙΟΣΕ να πιστοποιηθεί το GSMR και καταρρίπτει ευθύνες στον ΟΣΕ, που δεν είχε θέσει σε ισχύ την κανονιστική οδηγία για τη χρήση του.

Μια σημαντική λεπτομέρεια, για τη σχέση κράτους και εταιρείας είναι η σύμβαση που έχουν υπογράψει ΟΣΕ και Hellenic Train τον Απρίλιο του 2019.

Σύμφωνα με αυτήν (άρθρο 15.1), πέραν από τον διαχειριστή της υποδομής (ΟΣΕ), υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά είναι και ο πάροχος (Hellenic Train). Σύμφωνα με τους συγγενείς, επιβάτες και εργαζόμενοι αναγνώριζαν ως τελικό πάροχο της υπηρεσίας την Hellenic Train, και κατέβαλαν σε αυτήν το σχετικό κόμιστρο, η οποία είχε και την ευθύνη μεταφοράς τους.

Το γιατί το κράτος δεν στράφηκε εναντίον της εταιρείας εξηγείται ίσως από μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

Το διακύβευμα φαίνεται πως ήταν –και παραμένει– ένα: να συνεχίσουν να κινούνται τα τρένα, με κάθε κόστος.

Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης, news247.gr