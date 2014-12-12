Θεατρική παράσταση – αφιέρωμα στον σπουδαίο ποιητή της μεταπολεμικής γενιάς, Μανόλη Αναγνωστάκη, με τίτλο “Μανόλης Αναγνωστάκης κι ήθελε ακόμη”, διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Ο λόγος του ποιητή γίνεται εικόνα και φωτίζει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ιδεολογία και την ανθρώπινη ευαισθησία, ανάμεσα στο όνειρο της συλλογικής δικαιοσύνης και τη σκληρή εμπειρία της ήττας.

Από την κραυγή μέχρι τη σιωπή, τα ποιήματα ζωντανεύουν στη σκηνή ως προσωπικές εξομολογήσεις, μαρτυρίες και εσωτερικοί μονόλογοι ενός ανθρώπου που έζησε την εποχή του με πλήρη συνείδηση.

Το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη είναι βαθιά πολιτικό, αλλά και ερωτικό, καθώς είναι η εποχή που τα συνδύαζε αυτά τα δύο όπως έλεγε ο ίδιος.

Ένα ταξίδι στο λόγο και στο βίωμα, στο τότε και το τώρα, όπου ο Αναγνωστάκης συνεχίζει να μας κοιτάζει με τη νηφαλιότητα του ανθρώπου που έμαθε να αγαπά ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Και στο βάθος η Ιστορία καταγράφει σελίδες, προσωπικές ήττες, μικρές νίκες, χαρές, μεγάλες τραγωδίες και λέξεις που καρφώθηκαν σαν πρόκες για να μην τις παίρνει ο άνεμος.

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Άκυς Μητσούλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευγενία Μιχάλη

Τεχνική Υποστήριξη: Κώστας Ζιώγος

Μουσικοί: Θέμης Σαμαντζής – Επιμέλεια – Πιάνο – Σαξόφωνο, Γιάννης Κατσανούλης – Ηλεκτρική Κιθάρα, Ιωάννα Θεοχαρίδου – Φωνή.

Οι φωτογραφίες που προβάλλονται στην παράσταση εμπνευσμένες από τα ποιήματα του Μανόλη Αναγνωστάκη παραχωρήθηκαν ευγενικά από τους φωτογράφους Θανάση Καλιακούδα, Δημήτρης Καστανάρα, Φώτη Νατσιούλη.

Στην παράσταση συμμετέχει ο Γιάννης Δρακόπουλος ενώ τους υπόλοιπους ρόλους ερμηνεύουν οι: Νίκος Ζιαβλιάκης, Παναγιώτα Καλοτραπέζη, Κατερίνα Μαργούδα, Σοφία Μπαντή, Βασίλης Ντέλλας