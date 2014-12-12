Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας παρουσιάζει το νέο του πρόγραμμα με τίτλο «Δεύτερη Φωνή». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του Ωδείου να προσφέρει στους σπουδαστές του ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση και να εμπλουτίζει τις καλλιτεχνικές δυνατότητες της πόλης.

Με το πρόγραμμα «Δεύτερη Φωνή», οι σπουδαστές που ήδη φοιτούν σε κάποιο μουσικό όργανο στο Ωδείο αποκτούν τη δυνατότητα να γνωρίσουν δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο ένα δεύτερο όργανο. Κάθε σχολική χρονιά, η Διεύθυνση του Ωδείου θα καθορίζει ποια όργανα θα εντάσσονται στο πρόγραμμα, με σκοπό να ανοίγονται νέοι δρόμοι στη μουσική μάθηση και να προσφέρονται πολύτιμες εμπειρίες στους νέους μουσικούς.

Για το σχολικό έτος 2025–2026, τα όργανα που επιλέχθηκαν είναι το βιολί και η βιόλα. Δύο βασικά έγχορδα της συμφωνικής ορχήστρας, που με τον λυρισμό, τη δύναμη και το πλούσιο ηχόχρωμά τους διδάσκουν στους μαθητές τη σημασία της ομαδικότητας και του ρόλου κάθε οργάνου στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μουσικής εμπειρίας.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία, αλλά λειτουργεί ως κέντρο πολιτισμού και δημιουργίας. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, στηρίζει σταθερά τη μουσική παιδεία, καλλιεργεί τις επόμενες γενιές μουσικών και εμπλουτίζει τον πολιτιστικό χάρτη της πόλης με ποικίλες εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Η «Δεύτερη Φωνή» έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας στην ανάπτυξη του μουσικού πολιτισμού της πόλης, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τους μαθητές του και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μουσική καλλιέργεια της κοινωνίας.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής: 2410 531960 – κα Βάνα Φαρμακιώτη.