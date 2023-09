Τέσσερα ενδιαφέροντα εργαστήρια έρχονται στο Μύλο Παραστατικών Τεχνών, που διεξάγεται για 10η συνεχόμενη χρονιά στην πόλη μας!

Οι καλλιτέχνες – εισηγητές των εργαστηρίων έρχονται για πρώτη φορά στη Λάρισα, από Αθήνα, Δανία και Νορβηγία, και παρότι θα γνωρίσουν την πόλη μας σε μία δύσκολη συνθήκη, έχουν τη διάθεση να προσφέρουν από τη δική τους πλευρά, στήριξη στην τοπική κοινότητα.

Τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν στο πλαίσιο του φεστιβάλ που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου-ΣΜουΘ.

Εκτός των εργαστηρίων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις παραστάσεις τους: Lemon (Μελαχρινός Βελέντζας) στις 28/9 & ICE AWAY – EARTHLING/S (Caroline Blomqvist) – COLD HAWAII (Sigrid Stigsdatter Mathiassen) – GRÅTT (Hilde I. Sandvold) στις 29/9.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια έως τις 22/09/23 μέσω της φόρμας: https://mpart.gr/el/contact/

Εργαστήριο σωματικού θεάτρου «η ιστορία μου»

με τον ηθοποιό και μουσικό Μελαχρινό Βελέντζα

28/09/2023, 11:00 – 14:00

Μύλος του Παππά, 3ος όροφος

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου:

Πώς μετακινούμαι από το τίποτα σε κάτι;

Πώς μέσα από αυτή τη διαδρομή συνδέομαι με αυτό που πραγματικά με αφορά;

Πώς αφηγούμαι την ιστορία μου;

Πώς διατηρώ ανοιχτή την επικοινωνία μου με τους θεατές;

Με αφορμή την παρουσίαση της βραβευμένης site-specific θεατρικής παράστασης Lemon στο 10ο ΜΠΑΡΤ, ο ηθοποιός και μουσικός Μελαχρινός Βελέντζας εισηγείται το βιωματικό θεατρικό εργαστήριο «η ιστορία μου» την Πέμπτη 28/9 στον Μύλο του Παππά (3ος όροφος).

Κεντρικό θέμα του πολυσυλλεκτικού αυτού εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των στοιχείων που μας εμποδίζουν να συνδεθούμε με αυτό που πραγματικά μας αφορά και κατ’ επέκταση να κάνουμε πράξη όσα επιθυμούμε.

Σημείο εκκίνησης του workshop αποτελούν η ησυχία και η άρση. Δίνεται έμφαση αφενός στην αποδοχή της αποτυχίας και αφετέρου στον εντοπισμό των δυσκολιών που κανείς συναντά καθώς δημιουργεί.

Σε ποιους απευθύνεται:

-Σε καλλιτέχνες

-Σε όσους επιθυμούν να συνδεθούν με κάτι που τους αφορά

-Σε όλους

Moving Earthlings

Ένα εργαστήρι χορού με την Caroline Blomqvist

28/09/2023, 17.00 – 18.30

Μύλος του Παππά, 2ος όροφος

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου:

Το Moving Earthlings είναι ένα εργαστήριο με κύρια γλώσσα τον χορό.

Φέρνοντας τα σώματά μας μέσα από μια σειρά προθέρμανσης στο σώμα, το μυαλό και την ψυχή, οι συμμετέχοντες συνδεόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Αυτή η ολιστική προσέγγιση, μας επιτρέπει να τσεκάρουμε το σώμα και τα όριά μας ως διαισθητική πυξίδα. Από αυτόν τον τόπο συνειδητοποίησης, δημιουργούνται χορογραφικοί χάρτες στην αίθουσα ως αποτέλεσμα αυτοσχεδιαστικών συνδυασμών και παιχνιδιού.

Χορεύουμε μόνοι, αλλά και μαζί και μαθαίνουμε φράσεις “ένοχης ευχαρίστησης” ως έναν τρόπο θεραπείας και μετακίνησης των κοινοτήτων μας, μετατοπίζοντας την εστίαση σε αυτό που λαχταράμε και αγαπάμε.

Αυτό το εργαστήριο απαιτεί κιναισθητική κατανόηση και είναι ανοιχτό σε κάθε κινούμενο σώμα.

*Οι συμμετέχοντες καλούνται να φορέσουν άνετα ρούχα και να φέρουν μαζί τους ένα σημειωματάριο και ένα στυλό.

Get going – strategies for movement, creation and performance

Ένα εργαστήριο κίνησης και performance με την Hilde I. Sandvold

Part 1: 27/09/2023, 17.30 – 19.00

Part 2: 28/09/2023, 15.00-16.30

Μύλος του Παππά, 2ος όροφος

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου:

Ένα εργαστήριο συνολικής διάρκειας 3 ωρών, σε 2 μέρη.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν μόνο στο πρώτο ή το δεύτερο μέρος (ή και τα δύο).

Το πρώτο μέρος είναι ένα μάθημα χορού με έμφαση στη λειτουργία του σώματος. Στο μάθημα, θα μοιραστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε γνώσεις σχετικά με την ισορροπία, τον συντονισμό και την πρόληψη των τραυματισμών, συλλεγμένες από φυσιοθεραπευτές, χορευτές και εκπαιδευτές πολεμικών τεχνών.

Θα ξεκινήσουμε με μια βασική προθέρμανση, πριν διασχίσουμε το πάτωμα σε μια σειρά από κινήσεις-πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί για να υπενθυμίζουν στο σώμα μας το λεξιλόγιό του, καταλήγοντας σε μια πρακτική διαφόρων μορφών ασκήσεων συντονισμού. Το μάθημα στοχεύει να διευρύνει την παλέτα μας και να μας υπενθυμίσει τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια της δημιουργίας.

Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, επικεντρώνεται στην παράσταση και τη δημιουργία.

Ειδικότερα, αυτό το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στη συνάντηση μεταξύ διαφορετικών πραγματικοτήτων στην παράσταση.

Θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ της κοινής πραγματικότητας (ο χώρος, τι και ποιος βρίσκεται μέσα σε αυτόν κ.λπ.) και των διαφορετικών επιπέδων υποκειμενικών πραγματικοτήτων και πώς το να δημιουργούμε με επίγνωση του πού βρισκόμαστε φέρνει χορογραφική ακρίβεια.

Addictive dances and OMG moments

Ένα εργαστήριο χορού και κίνησης με την Sigrid Stigsdatter Mathiassen

27/09/2023, 19.15-20.45

Μύλος του Παππά, 2ος όροφος

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου:

Θα κινηθούμε, θα λικνιστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε εθιστικούς χορούς για να δημιουργήσουμε παραστατικούς συνδυασμούς. Ξεφεύγοντας από τη σωματική πρακτική του εθιστικού χορού, θα αναλύσουμε στιγμές OMG και θα διερευνήσουμε τις χορογραφικές και συνθετικές δυνατότητες που κρύβονται σε αυτές.