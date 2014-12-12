Ικανοποιώντας το αίτημα της 5ης ΥΠΕ και του Κέντρου Υγείας Τυρνάβου, ο δήμαρχος Στέλιος Τσικριτσής προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια «ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και 24.180,00 € με ΦΠΑ, με την εταιρεία «MEDICON HELLAS».

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Τυρνάβου με ένα μηχάνημα που θα δώσει τη δυνατότητα για τη δωρεάν πραγματοποίηση του συνόλου των αιματολογικών εξετάσεων, αφού με τον μέχρι σήμερα εξοπλισμό του το Κέντρο Υγείας δεν ήταν δυνατό.

Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο στις προσπάθειες ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που έχει ως στόχο της η σημερινή δημοτική αρχή του δήμου Τυρνάβου, θέλοντας να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.