Η Αντιδημαρχία Παιδείας & Άθλησης, στο πλαίσιο της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της διά βίου μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν μαθημάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες που κατοικούν στη Λάρισα προσφέροντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την καθημερινή τους ζωή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι ήδη έχουν βασικές γνώσεις της ελληνικής γλώσσας (Α1) και τις οποίες ενδιαφέρονται να βελτιώσουν ώστε να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά, να διεκπεραιώνουν καθημερινές συναλλαγές και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στην τοπική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει» και του Πανεπιστημίου των Πολιτών και εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου Λαρισαίων για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και της ισότιμης πρόσβασης στη μάθηση, ενισχύοντας τη συνοχή και την αλληλεγγύη στην τοπική κοινωνία.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 17:00 έως τις 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Κωνσταντίνου.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1RnPUQ4xlti1vwgWaENx5hUYJivFQXMhrbxtOxLw5Fik/edit

Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος έχει το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης)

Email: learning-city@larissa.gov.gr

Facebook: https://www.facebook.com/learninglarissa2016