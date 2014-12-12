Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας εγκαινιάζει ένα νέο και πρωτότυπο πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων Μιούζικαλ για τους σπουδαστές του, επιδιώκοντας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Το Μιούζικαλ, ως τέχνη που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο και τον χορό, δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν από κοντά τη μαγεία της σκηνής, να αναπτύξουν τη φωνή και την εκφραστικότητά τους, να εξασκηθούν στην υποκριτική και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες συνεργασίας και παρουσίας στο κοινό.

Τα μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα σε ομαδική μορφή, απευθύνονται σε όλους τους μαθητές του Ωδείου από 15 ετών και άνω, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας στο θέατρο ή τον χορό. Στο τέλος της χρονιάς οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο μουσικοθεατρικό έργο, αποτέλεσμα της κοινής τους προσπάθειας.

Με τη νέα αυτή δράση, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας συνεχίζει να εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό του έργο, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην καλλιέργεια της αισθητικής, της παιδείας και της ολόπλευρης ανάπτυξης των σπουδαστών του.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στη γραμματεία του Ωδείου. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.