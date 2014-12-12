Μια ξεχωριστή βραδιά περιμένει το κοινό της Λάρισας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, όπου εγκαινιάζεται η εικαστική έκθεση «Η Ελλάδα στον Αγώνα της Ελευθερίας» της ομάδας «Κοινοί Φίλοι», σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.



Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, η εικαστικός Χρύσα Γκαρέλη θα πραγματοποιήσει ειδική ξενάγηση, παρουσιάζοντας στο κοινό τα έργα και τη θεματική τους σύνδεση με τον Αγώνα του 1821 και την ιστορική μνήμη της Ελευθερίας. Η περιήγηση αυτή αναμένεται να δώσει στους επισκέπτες μια βιωματική εμπειρία, όπου το φως, το χρώμα και η πυρογραφία «συνομιλούν» με το παρελθόν.



Η ομάδα «Κοινοί Φίλοι» αποτελείται από τους:



Χρύσα Γκαρέλη & Χρήστο Δαγδαλένη – σχέδιο & ζωγραφική



Χάιδω Δελημιχάλη – διαμαντογραφία



Αστέριο Τερζούδη & Δημήτρη Αληδρομίτη – πυρογραφία & αγιογραφία



Νικολέτα Κουλέτσιου – συντονίστρια



Η έκθεση θα διαρκέσει από την Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και θα είναι ανοιχτή καθημερινά 18:00 - 21:30 και ΜΟΝΟ για εκπαιδευτικές επισκέψεις και κατόπιν συνεννόησης ανοιχτά κάποια πρωινά.



Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ηλεκτρονικό βιβλίο «Η Ελλάδα στην Αντίσταση – Σκιές», μια συλλεκτική έκδοση των «Κοινών Φίλων» με δύο μυθιστορίες, ιστορικά στοιχεία, μαρτυρίες και φωτογραφίες των έργων της έκθεσης. Το βιβλίο διατίθεται σε αριθμημένα ηλεκτρονικά αντίτυπα, στην



τιμή των 5€, μέσω e-mail.



Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, Ρούσβελτ 59, Λάρισα



Τηλ. επικοινωνίας: 697 026 1412



E-mail: kritikosaxiopios@gmail.com



Μια έκθεση-προσκύνημα στην ψυχή του Ελληνισμού, εκεί όπου η τέχνη γίνεται φως και μνήμη!