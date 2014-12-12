Ο Δήμος Κιλελέρ στα πλαίσια της πολιτικής του για την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας, υλοποίησε με επιτυχία δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας του Αρμενίου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΟΔΥ, την 5η Υγειονομική Περιφέρεια (5η Υ.ΠΕ.), το Υπουργείο Υγείας και την υπηρεσία του "Βοήθεια στο σπίτι". Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρμενίου ενώ για τους κατοίκους που δεν είχαν δυνατότητα μετακίνησης, εξειδικευμένο ιατρικό κλιμάκιο πραγματοποίησε επισκέψεις κατ΄οίκον.

Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των κατοίκων ήταν μεγάλη καταδεικνύοντας την συνεχή ανάγκη για παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ενημέρωσης αγωγής υγείας. Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Αιμοσφαιρίνη/Αιματοκρίτης, Γλυκόζη, Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, Αρτηριακή πίεση, Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, Δείκτης μάζας σώματος.

Σημαντική και καθοριστική ήταν η συμβολή της ιατρού του Περιφερειακού ιατρείου Αρμενίου καςΚουσιώρας Δάφνης καθώς και όλων των διοικητικών και επαγγελματιών υγείας της Κινητής Ομάδας Υγείας του ΕΟΔΥ. Στην δράση παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κιλελέρ - Αρμενίου κα Ζωιοπούλου-Χριστοδούλου Ελένη και ο πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας κος Κολοβός Κωνσταντίνος.