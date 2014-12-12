Το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag και η φωτογραφική ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, ανακοινώνουν τη διοργάνωση δωρεάν φωτογραφικού σεμιναρίου για εφήβους, που θα υλοποιηθεί στο Μύλο του Παππά με θέμα «Εισαγωγή στη Φωτογραφία», με εισηγητές τον Ανδρέα Κατσάκο και τη Μαρία Τζιατζιάφη.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη της φωτογραφίας, μέσα από θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφική γλώσσα ως μέσο έκφρασης.

Στο σεμινάριο, που θα έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής.

Εγγραφές / ενημέρωση: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 (19:00 – 20:00)



Έναρξη: Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 (18:00 – 19:30)



Χώρος διεξαγωγής: Μύλος του Παππά, (1ος όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα.



Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Κάθε Πέμπτη, 18:00 – 19:30



Ενημέρωση / πληροφορίες: T: 6944241177 (Ανδρέας Κατσάκος), E: katsakos@gmail.com



Διάρκεια: 6 μήνες



Κόστος: Δωρεάν

Δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο: https://forms.gle/89BqqnH7HcKncvJi9