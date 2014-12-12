Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η προληπτική δράση δωρεάν υπερηχογραφήματος κοιλιακής αορτής, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.

Τη δράση υλοποίησε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), στο πλαίσιο των δράσεων του ΚΕΠ Υγείας Ελασσόνας, και έλαβε χώρα στον χώρο του ΚΕΠ Υγείας.

Η δράση είχε στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, μιας πάθησης που συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα αλλά ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς 427 άτομα προσήλθαν για να εξεταστούν, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα και τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για τη δημόσια υγεία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Γ. Βλαχάκης και ο Διευθυντής του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος κ. Ε. Αλεξίου.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των εθελοντριών ιατρών ακτινολόγων, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και με υψηλό επαγγελματισμό: η κ. Δήμητρα Γούτα, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης,

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ομίλου AFFIDEA Κοζάνης, και η κ. Χαρίκλεια Γούτα, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελήτρια Α’ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα δήλωσε:

«Η πρόληψη αποτελεί για εμάς προτεραιότητα και υποχρέωση απέναντι στους δημότες μας. Με δράσεις όπως αυτή, προσφέρουμε ουσιαστική φροντίδα και ενισχύουμε την υγειονομική ασφάλεια της τοπικής μας κοινωνίας. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης.»

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας και το ΕΔΔΥΠΠΥ συνεχίζουν με συνέπεια τη συνεργασία τους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, με στόχο την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των δημοτών.