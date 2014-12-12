Ενημερωτική δράση, για τη χρήση των «έξυπνων» σταθμών ύδρευσης που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη, πραγματοποιούν Δήμος Λαρισαίων και ΔΕΥΑΛ, μεθαύριο, Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, στις 11.30 το πρωί, στην Κεντρική πλατεία. Στο πλαίσιο της δράσης, θα διατεθούν και 500 επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες νερού στους πολίτες που θα μετέχουν, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικών συσκευασιών.

Οι «έξυπνοι» σταθμοί ύδρευσης λειτουργούν ήδη σε τέσσερα σημεία: στην Κεντρική πλατεία (στο ύψος της πιάτσας των ταξί), στην πλατεία Ταχυδρομείου (δίπλα στην παιδική χαρά), μπροστά από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και στην πλατεία Νεάπολης (στον μικρό χώρο στάθμευσης, στη συμβολή των οδών Καραολή-Δημητρίου και 1ης Μεραρχίας). Όποιος πολίτης επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιεί τους σταθμούς ύδρευσης (θερμός, επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία) για να ξεδιψά, με πρόσβαση σε ασφαλές, ποιοτικό, δωρεάν πόσιμο νερό.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάσταση των «έξυπνων» σταθμών ύδρευσης πραγματοποιήθηκε μέσα από την Τοπική Πράσινη Συμφωνία (Local Green Deal) με τίτλο «WELL – Water Eco-Refill for Larissa», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΥΑΛ, τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης στο ευρωπαϊκό δίκτυο Intelligent Cities Challenge(ICC).Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δωρεάν διάθεση πεντακοσίων (500) επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών νερού στους πολίτες.

Σημαντική συνεισφορά στη Συμφωνία είχαν ο κ. Δημήτριος Σαββοργινάκης, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΛ, τα στελέχη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Φιτσιλής και Βασίλης Κυριατζής, ICC Project Manager καιICC Local Officer αντίστοιχα, καθώς και η κα. Λένα Τσιπούρη, Lead Expert τουδικτύου ICC.

Το “WELL” ενισχύει τους στόχους του Δήμου Λαρισαίων για μείωση της πλαστικής ρύπανσης, προώθηση της δημόσιας υγείας μέσω ασφαλούς, δωρεάν πόσιμου νερού, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, τουριστική ενίσχυση, καθώς και συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τις δημόσιες βρύσες (Ν. 4736/2020).

Η δράση αυτή ενισχύει τον ρόλο της Λάρισας ως πόλης-πρότυπο για τη βιώσιμη και έξυπνη διαχείριση φυσικών πόρων, συνδέοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την καινοτομία στην πράξη και αναδεικνύοντας τη δυναμική συνεργασία ανάμεσα στη δημοτική διοίκηση και τους τοπικούς φορείς.