Τις θερμές ευχαριστίες εκφράζει η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Μπιλλίνη και στον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Αριστείδη Ζιμπή, για τη δωρεά ενός δεύτερου θαλάμου κάθετης ροής για την προετοιμασία των κυτταροστατικών φαρμάκων, στην Κλινική Ημερήσιας Νοσηλείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού κρίνεται απολύτως αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη προσέλευση ασθενών και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για τη χορήγηση χημειοθεραπειών. Η ύπαρξη μόνο ενός θαλάμου κάθετης ροής προκαλεί σημαντική επιβάρυνση του χρόνου προετοιμασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου αναμονής των ασθενών και την καθυστέρηση στη χορήγηση των θεραπειών.

Η εγκατάσταση δεύτερου θαλάμου θα επιτρέψει την ταυτόχρονη εργασία περισσότερων μελών του φαρμακευτικού ή νοσηλευτικού προσωπικού, μειώνοντας δραστικά τις καθυστερήσεις και βελτιώνοντας τη ροή της μονάδας. Επιπλέον, η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού είναι καθοριστικής σημασίας και για την ενίσχυση της ασφάλειας του προσωπικού που εμπλέκεται στην προετοιμασία των κυτταροστατικών σκευασμάτων.