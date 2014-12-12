Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και την Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για την περίοδο 2025-2026.

Το πρόγραμμα αφορά την υποβολή αιτήσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από τους δικαιούχους των voucher για την ένταξη των παιδιών τους σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας για την περίοδο 2025-2026, κατόπιν έκδοσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) Αριθμ. 134947 ΕΞ 2025/29.07.2025 (ΦΕΚ Β 4127)

Η βασική καινοτομία της Κ.Υ.Α. είναι η διετής διάρκειά της, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθερότητα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο κύκλων, με αντίστοιχες προσκλήσεις ενδιαφέροντος: Α΄ κύκλος (2025-2026) και Β΄ κύκλος (2026-2027).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους και δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr), από 30 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2025. Η υποβολή γίνεται βάσει του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ. του/της αιτούντος/ούσας, ως εξής:

30/07/2025 – 31/07/2025: Για Α.Φ.Μ. που λήγουν σε 0, 1, 2.

01/08/2025 – 02/08/2025: Για Α.Φ.Μ. που λήγουν σε 3, 4, 5.

03/08/2025 – 04/08/2025: Για Α.Φ.Μ. που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.

05/08/2025 – 14/08/2025: Για όλα τα Α.Φ.Μ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet του/της αιτούντος/ούσας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλους τους αιτούντες είναι:

Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2024. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει Άτομο με Αναπηρία – Α.με.Α. – στους αιτούντες, έτερο μέλος ή παιδί). Α.Μ.Κ.Α. των παιδιών για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση. Ειδικά έγγραφα ανά κατηγορία αιτούντος, όπως: μονογονεϊκή οικογένεια, σύμφωνο συμβίωσης, ανάδοχοι γονείς, επιμέλεια ή συνεπιμέλεια, δικαστική συμπαράσταση, πολίτες Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε., πολίτες με άσυλο, έγγραφα πιστοποίησης αναπηρίας, έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας

Τα περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών προσχολικής ηλικίας, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στις 30 Ιουλίου 2025 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr)

Όλοι οι αιτούντες/ούσες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου ενστάσεων, ακόμη και αν η αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2493493615 ή να επικοινωνούν απευθείας με την αρμόδια Αντιδήμαρχο, κα Παρασκευή Γκουγκούλη, στο τηλέφωνο 6973485121.