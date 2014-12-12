Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με ολική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, επί της Νότιας Παράπλευρης οδού της ΠΑΘΕ, μεταξύ των υπόγειων διαβάσεων υπ. αριθ. 102R και 101R πριν και μετά το ΚΥΤ Λάρισας, θα τεθούν σε ισχύ το χρονικό διάστημα από 16-09-2025 έως και 30-09-2025 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 17:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών:

α. η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Μοσχοχώρι, θα διεξάγεται με παράκαμψη προς την Υπόγεια Διάβαση 102R, τη Βόρεια Παράπλευρη Οδό και την Υπόγεια Διάβαση 101R., ενώ θα επιτρέπεται η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Λάρισα, μεταξύ της υπόγειας διάβασης υπ. αριθ. 102R και του χωματόδρομου, για τα οχήματα που εξέρχονται από το χωματόδρομο, στη συμβολή με την υπόγεια της ΠΑΘΕ διάβασης υπ. αριθ. 102R. Τα οχήματα θα εκτρέπονται προς την Υπόγεια Διάβαση 102R, τη Βόρεια Παράπλευρη Οδό και την Υπόγεια Διάβαση 101R.

β. Στην κατεύθυνση προς Λάρισα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με παράκαμψη στη συμβολή της με την υπόγεια της ΠΑΘΕ διάβασης υπ. αριθ. 101R, ενώ θα επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο των οχημάτων του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, μεταξύ της υπόγειας διάβασης υπ. αριθ. 102R και του χωματόδρομου που επιθυμούν να προσεγγίσουν στον ΚΥΤ, καθώς και η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Μοσχοχώρι, για τα οχήματα που εξέρχονται από το χωματόδρομο. Τα υπόλοιπα οχήματα θα εκτρέπονται προς την Υπόγεια Διάβαση 101R, τη Βόρεια Παράπλευρη Οδό και την Υπόγεια Διάβαση 1012