Σε ανακοίνωση - απάντηση της Δημοτικής Αρχής Λάρισας στην ανακοίνωση της "Συμπαράταξης Λαρισαίων" για το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης, αναφέρονται τα εξής:

“Φαίνεται πως η Συμπαράταξη Λαρισαίων ενοχλήθηκε από την παρουσία του Δημάρχου Λαρισαίων σε ένα σημαντικό forum και μάλιστα με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ.

Κάποια στιγμή πρέπει να το συνηθίσουν… Έχουν τον απαραίτητο χρόνο μπροστά τους.

Προσπαθώντας κάτι να πουν ανακάλυψαν… διγλωσσία made in Λάρισα!

Η αληθινή, βέβαια, διγλωσσία βρίσκεται σε αυτούς τους ίδιους, που από τη μια διαφωνούν με την ελεγχόμενη στάθμευση και από την άλλη επαίρονται ότι είναι δικό τους έργο.

Για να μην ξεχνιόμαστε, το έργο της ελεγχόμενης στάθμευσης πράγματι κοστολογήθηκε 1.800.000 ευρώ και περιλάμβανε το λογισμικό, 30 παρκόμετρα και 15 τάμπλετ ελέγχου. Ο διαγωνισμός έγινε επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής και η κατακύρωση έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2023 από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που ανήκαν στη Συμπαράταξη.

Είναι, όμως, οι παρεμβάσεις της νέας δημοτικής αρχής, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες –οι οποίες ως τότε είχαν μείνει εκτός ενημέρωσης– που μετέτρεψαν ένα ανενεργό «κουφάρι» σε ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό έργο, που δίνει λύση στο ζήτημα της στάθμευσης και ανοίγει δρόμο για επέκταση στο μέλλον.

Και τελικά, όταν μιλούν για «διγλωσσία», μάλλον κοιτούν στον καθρέφτη”.