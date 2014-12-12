Σε ανακοίνωση – απάντηση της Δημοτικής Αρχής Δήμου Λαρισαίων σε ανακοίνωση της "Συμπαράταξης Λαρισαίων", σχετικά με το παζάρι, αναφέρονται τα εξής:

«Την τελευταία ημέρα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης στη Λάρισα, που σημείωσε ρεκόρ επισκεψιμότητας και παρουσίας εμπόρων, η Συμπαράταξη ανακάλυψε και το αίσθημα ευθύνης – που μόνο αυτή – έχει απέναντι στην πόλη, αλλά και την ύπαρξη και λειτουργία… «παράνομου» Λούνα Παρκ!

Οι μόνοι σε μια ολόκληρη πόλη!

Ναι, η Συμπαράταξη μετέτρεψε τον χώρο με τα ηλεκτρικά παιδικά αυτοκινητάκια (για μικρές ηλικίες) σε …πίστα με τα κλασικά, μεγάλα αυτοκινούμενα, τους κρίκους σε …«ταψί», τα κερματοφόρα παιχνίδια σε …τεράστια «ρόδα» και πιθανώς και τους πάγκους ζωγραφικής των παιδιών σε …«γύρο του θανάτου»!

Όλα αυτά μέσα και από την προσπάθεια εκμετάλλευσης ενός ατυχήματος -για το οποίο ενημερωθήκαμε από τη πρώτη στιγμή και επικοινωνήσαμε με εκπροσώπους της οικογένειας- το οποίο χρησιμοποιείται σαν εργαλείο φθηνής αντιπολίτευσης, κατά παράβαση κάθε ορίου ηθικής και σοβαρότητας.

Φθάνουν στο σημείο να μιλούν για καθυστερήσεις στην ενημέρωση από πλευράς Δημοτικής Αρχής, αποκρύπτοντας ότι χθες τα μέλη τους είχαν πλήρη πρόσβαση στο φάκελο της Εμποροπανήγυρης, στο γραφείο της αρμόδιας διευθύντριας, προκειμένου να απαντηθούν οι όποιες απορίες τους!

Γιατί δεν το λένε;

Χθες δεν διατυπώθηκαν ερωτήματα. Σήμερα, αίφνης, ανακάλυψαν, τι άραγε;

Πληγώνουν την πόλη με ψεύτικες θεωρίες και σενάρια ντροπής.

Στεναχωριούνται με τη επιτυχία της εμποροπανήγυρης. Θλίβονται γιατί ο κόσμος ξεπέρασε τη μιζέρια με την οποία αντιμετώπισαν έναν θεσμό της πόλης.

Προσπαθούν να «επανέλθουν» από τις ατελείωτες κυβιστήσεις τους για το παζάρι, για την εικόνα που παρουσίασαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συζήτηση του απολογισμού της περυσινής διοργάνωσης.

Σημειώνουμε για μια ακόμη φορά, ότι τα πάντα έχουν πραγματοποιηθεί νόμιμα, για όλα υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά, στον φάκελο που έλεγξαν τα μέλη της Συμπαράταξης και οι «καταγγελίες» θα αποδειχθούν έωλες και μνημείο συκοφαντίας.

Περιμένουμε μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσουν συγγνώμη για τις σημερινές τους αναλήθειες, όχι από τη Δημοτική Αρχή, αλλά από την πόλη».