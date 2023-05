Από τις 22 έως τις 27 Μαΐου 2023 τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μία μεγάλη γιορτή, την Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων.

Είναι τέσσερις μέρες κατά τις οποίες όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας γιορτάζουν την ανάγνωση, με εκδηλώσεις πέρα από τα συνηθισμένα, που θα ξανασυστήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία στους αναγνώστες, σε κάθε γειτονιά της χώρας.

Η ιδέα έρχεται από το εξωτερικό, όπου αρκετές χώρες αφιερώνουν μία ημέρα στα μικρά βιβλιοπωλεία. Ενδεικτικά, μερικές από αυτές τις γιορτές είναι η «Independent Bookstore Day» της Αμερικής, το «Books Are My Bag» της Μεγάλης Βρετανίας, η «Bookstore Day» της Ολλανδίας, η «Love Your Bookshop Day» της Αυστραλίας, η «Authors for Indies» του Καναδά και η «NZ Bookshop Day» της Νέας Ζηλανδίας.

Το μήνυμα των εκδηλώσεων είναι τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μαγαζιά. Είναι οι χώροι που αγαπούν οι βιβλιόφιλοι, οι χώροι που φροντίζουν για τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς, οι χώροι που προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι αυτά που προσφέρουν ανοιχτόκαρδα τη γνώση και τις περιπέτειες που κρύβει μέσα του κάθε βιβλίο.

Το μήνυμα της εβδομάδας μικρών βιβλιοπωλείων

Τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και των κοινοτήτων μας. Είναι το μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, όπου ανακαλύπτουμε νέους, άγνωστους κόσμους, όπου τα παιδιά γοητεύονται από τη συγκίνηση της ανάγνωσης που μπορεί να διαρκέσει μια ζωή.

Την Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν στην πιο μεγάλη ανοιξιάτικη γιορτή που έγινε ποτέ!

Ελάτε μαζί μας να γιορτάσουμε #miavdomadastamikra και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα! Και όλα αυτά στους χώρους που αγαπάμε περισσότερο: τα μικρά βιβλιοπωλεία!

sansimera.gr, littlebookstoresweek.gr