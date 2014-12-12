Ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές των μαθητών στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα.

Από ην Πέμπτη 28 Αυγούστου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες των εγγραφών καθώς και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες στο site της Πινακοθήκης www.Katsigrasmuseum.gr και στα πεδία Δράσεις-Νέα και Ελεύθερο Εργαστήρι καθώς και στο τηλέφωνο 2410 670-496 (9:00-14:00).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά . Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο και το ωράριο της εγγραφής (δεν ισχύουν οι περσινές οδηγίες) θα αναρτηθούν στο site από την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου .

Το Ελεύθερο Εργαστήρι για περισσότερα από τριάντα εννέα χρόνια αποτελεί πυρήνα εικαστικής μόρφωσης και αισθητικής καλλιέργειας για την πόλη μας και συμβάλλει αναμφισβήτητα στην πολιτιστική της αναβάθμιση. Αντιλαμβανόμενο την τέχνη ως έναν πολύ ουσιαστικό παράγοντα της παιδείας παρέχει τόσο στο παιδί όσο και στον ενήλικα ένα πεδίο γόνιμης δημιουργικής έκφρασης. Οι εξειδικευμένοι δάσκαλοι του, απόφοιτοι των Σχολών Καλών Τεχνών, ακολουθούν συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών με συγκεκριμένους κύκλους μαθημάτων για κάθε έτος φοίτησης στο Εργαστήρι. Ωστόσο, με τη σωστή καθοδήγησή τους οι κανόνες της Τέχνης δεν περιορίζουν αλλά απελευθερώνουν, επιτρέπουν στον μαθητή να αναδείξει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον κάνουν μοναδικό και ιδιαίτερο, που τον καθιστούν εικαστικά ανεπανάληπτο.

Λειτουργούν τμήματα:

Ζωγραφικής : για παιδιά με έμφαση στην δημιουργική έκφραση και την αισθητική καλλιέργεια και για εφήβους και ενήλικες με προτεραιότητα στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω του εθισμού και της άσκησης στην παρατήρηση, την έρευνα, τον πειραματισμό.

Κεραμικής : για παιδιά με στόχο την κατανόηση του όγκου και της πλαστικής ιδιότητας της ύλης και για ενήλικες με στόχο την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σε θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο.

Χαρακτικής : για ενήλικες με έμφαση στις βασικές τεχνικές της χαρακτικής τέχνης, υψιτυπία – βαθυτυπία, σε σύγχρονα αλλά και σε παραδοσιακά υλικά, όπως το λινόλεουμ, το ξύλο κλπ.

Τέλος, συνεχίζεται έως την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εικαστικών για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στο Ελεύθερο Εργαστήρι της Πινακοθήκης (πληροφορίες για την προκήρυξη στο www.katsigrasmusum.gr ).