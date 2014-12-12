Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, καθώς αύριο Σάββατο θα εγκαινιαστεί στον ίδιο χώρο η έκθεση «Η “σιωπή” των έργων του, εκ Τσαριτσάνης καταγόμενου, Χρήστου Γ. Σαμαρά».

Για την έκθεση μίλησαν ο δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι.Κατσίγρα, Θανάσης Μαμάκος, ο δημιουργός Χρήστος Σαμαράς, η αντιπρόεδρος Άννυ Αρχιμανδρίτου και το μέλος της Καλλιτεχνίκης Επιτροπής, Χρήστος Παπανικολάου.

Η Έκθεση είναι αφιερωμένη σε έναν δημιουργό που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πολιτιστική ταυτότητα της Λάρισας. Η Έκθεση παρότι τιτλοφορείται ως η σιωπή των έργων του Χρήστου Σαμαρά, το έργο του όχι μόνο δεν σιωπά αλλά κραυγάζει και είναι πολύ σημαντικό. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας να επισκεφτούν την έκθεση και να δουν μέσα από τα έργα του Χρήστου Σαμαρά τη δύναμη της σιωπής», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο κ. Μαμάκος.

Ο Χρήστος Σαμαράς από την πλευρά του σημείωσε ότι, «είναι μια Έκθεση που κάποιοι την αρνήθηκαν πεισματικά και ευτυχώς σήμερα πραγματοποιείται από τον κ. Μαμάκο. Υπάρχουν έργα που έχω να τα δω 50 χρόνια. Δεν είναι έργα επαρχιακά, είναι έργα διαχρονικά. Είναι όνειρο μεγάλο αυτή η αναδρομική έκθεση. Τα νέα παιδιά όπου και αν βρίσκονται η ζωγραφική τους θα περπατήσει. Σήμερα λοιπόν νιώθω πολύ ευτυχής και συγκινημένος».

Ο ζωγράφος Χρήστος Παπανικολάου, μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής πρόσθεσε ότι «η δική μου ματιά είναι από τη ματιά του δημιουργού. Σας παρακινώ να διαβάσετε τα Σπαράγματα από την ποιητική συλλογή του Αποθέτης. Ο Χρηστος Σαμαράς συστήνει ένα εικονολόγιο καθημερινότητας, ο μοναχισμός του είναι εκ βαθέων…».

Τέλος η αντιπρόεδρος της Πινακοθήκης Άννυ Αρχιμανδρίτου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «όλα τα έργα του Χρήστου Σαμαρά φανερώνουν την νεανική ψυχή του καλλιτέχνη και σας καλούμε να έρθετε και να την απολαύσετε».

Β.Μ. kosmoslarissa.gr