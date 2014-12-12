Στον φιλόξενο χώρο του ιστορικού Πύργου Καραμίχου θα εγκαινιαστεί την ερχόμενη Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ρυθμοί της Γης, Ανάσες των Ανθρώπων. Από το όργωμα στον αργαλειό: Εικόνες ζωής από την ελληνική ύπαιθρο». Η έκθεση πραγματοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλί με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Φαρσάλων.

Τα τελευταία 4 χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλί πραγματοποίησε μια σειρά από αναβιώσεις που αφορούν τις αγροτικές εργασίες, την οικογενειακή ζωή, τον τρόπο ζωής των προγόνων μας.

Μέσα από την βιωματική αυτή προσέγγιση αλλά και μέσα από την εξαιρετική φωτογραφική ματιά του Χρήστου Παύλου κατάφεραν να αποδοθεί όσο το δυνατόν πιο πιστά ο τρόπος ζωής της υπαίθρου προπολεμικά, αλλά και μεταπολεμικά μέχρι η βιομηχανοποίηση και η πρόοδος να αλλάξουν άρδην το τοπίο.

Παράλληλα με την έκθεση, εκτίθεται και μέρος της λαογραφικής συλλογής του κυρίου Ηλία Δημόπουλου.

Την έκθεση θα προλογίσει η επιστημονική διευθύντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας κ. Φανή Καλοκαιρινού.