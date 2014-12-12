Εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής “Αντίστιξις" της Σοφίας Παπαμιχαήλ
Λάρισα | 08 Οκτ 2025, 19:55
Εγκαινιάζεται το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 19:00, η ατομική έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Παπαμιχαήλ με τίτλο "Αντίστιξις" στον εκθεσιακό χώρο του Μύλου του Παππά, με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.
Η σειρά των έργων παρουσιάζει μια σύγχρονη αναβίωση της ελληνικής παράδοσης, υπό το πρίσμα μιας νέας οπτικής γλώσσας που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 .
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 22:00
Κλειστά κάθε Κυριακή.
