Εγκαινιάζεται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 19:00, στον χώρο του Μύλου του Παππά, η έκθεση ζωγραφικής «LARISSA ART GLOBAL», της βραβευμένης εικαστικού Βασιλικής Μάγγα.

Η κ. Μάγγα με την έκθεσή της απέσπασε το 1ο Ευρωπαϊκό βραβείο στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και το 1ο βραβείο Art Vision New York, ενώ, πριν λίγο καιρό, τιμήθηκε στην 14η ετήσια Διεθνή Έκθεση Τέχνης “Montecorsaro City Award” για την προσφορά της και την ουσιαστική συμβολή της στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Η διοργάνωση, τελεί υπό την αιγίδα και του Δήμου Λαρισαίων και φιλοδοξεί να αναδείξει τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία και να ενισχύσει τον διεθνή πολιτιστικό διάλογο στην πόλη.

Η έκθεση θα συνοδευτεί από εισηγήσεις διεθνώς καταξιωμένων ομιλητών και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Οκτωβρίου 2025.

Η LARISSA ART GLOBAL επιδιώκει να καταστήσει τη Λάρισα σημαντικό κόμβο σύγχρονης τέχνης και διεθνούς πολιτιστικού διαλόγου…

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου πολιτισμού, του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Εθνικής Επιτροπής UNESCO, του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Μελετών «Ιωάννης Καποδίστριας», της Music and Performance London Academy, του Ιδρύματος Foundation Μαρία Κάλλας και της Πρεσβείας της Ιταλίας.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: 10:00-14:00 και 17:00-22:00