Εγκαινιάζεται το γήπεδο στίβου στη Νίκαια, την πρωτεύουσα του Δήμου Κιλελέρ.

Τα εγκαίνια, παρουσία των αρχών και πολιτών του Δήμου, θα τελέσει ο π. Αριστείδης Οικονόμου αύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 19:00.

Το γήπεδο που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αν. Παπανδρέου θα διατεθεί στους πολίτες του Δήμου, στα σχολεία και σε σύλλογο στίβου για την προπόνηση των μαθητών και των αθλητών.