Εγκαινιάζεται το γήπεδο στίβου στη Νίκαια
Κιλελέρ | 09 Οκτ 2025, 20:18
Εγκαινιάζεται το γήπεδο στίβου στη Νίκαια, την πρωτεύουσα του Δήμου Κιλελέρ.
Τα εγκαίνια, παρουσία των αρχών και πολιτών του Δήμου, θα τελέσει ο π. Αριστείδης Οικονόμου αύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 19:00.
Το γήπεδο που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αν. Παπανδρέου θα διατεθεί στους πολίτες του Δήμου, στα σχολεία και σε σύλλογο στίβου για την προπόνηση των μαθητών και των αθλητών.
