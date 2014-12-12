Eγκαινιάστηκε το Σάββατο στη Λαζαρίνα η νέα μονάδα ζωοτροφών του Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας,παρουσία επίσημων προσκεκλημένων, επιχειρηματιών, συνεταιριστών και κτηνοτρόφων.

Το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Σεπτέμβριο και παράγει σύνθετη ζωοτροφή σε μορφή pellet, καθώς και ενσάκιση καρπών δημητριακών.

Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για έτοιμα προϊόντα 1.000 τ.μ. καθώς και αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών, σιλό χωρητικότητας 1200 κυβικών μέτρων. Λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένο και η ενσάκιση του τελικού προϊόντος γίνεται με αυτόματη ρομποτική μηχανή.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν ο πρόεδρος και ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας Γιώργος Βαϊόπουλος και Αλέξης Μανούρας, αντίστοιχα, πλαισιωμένοι από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Στην ομιλία του ο κ. Βαϊόπουλος ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλλαν στη δημιουργία της επένδυσης, προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ.

Κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δανεισμό από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων με προσφορά 1 λεπτού από την πώληση του γάλακτος.

«Σήμερα είναι μια νέα εποχή για το συνεταιρισμό, εδώ στη Λαζαρίνα» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει «Στόχος μας είναι το ποιοτικό pellet, για την υγεία των ζώων, για την ποιότητα του γάλακτος και για την ποιότητα του κρέατος. Δίπλα αγοράσαμε ένα καινούργιο οικόπεδο 18 στρέμματα για να δημιουργήσουμε νέους χώρους. Θα επεκταθούμε στην προμήθεια σπόρων, φαρμάκων και ότι άλλο χρειαστεί ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης» σημείωσε.

Ακολούθως, το λόγο πήρε ο κ. Μανούρας, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους έκανε μια αναφορά στα 13 χρόνια λειτουργίας του Συνεταιρισμού, αλλά και στη δημιουργία του εργοστασίου.

Γ.Δ. thessaliaeconomy.gr