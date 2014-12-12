Άνοιξε επίσημα για το κοινό ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος, ένα πραγματικά εμβληματικό έργο, μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αναδεικνύουν την πορεία της Λάρισας στην ιστορία, διασυνδέοντας μνημεία, αστικά τοπόσημα καθώς και ιστορικούς, μνημειακούς και αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.

Είναι ένα έργο που ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, συνεχίζεται και βαίνει προς ολοκλήρωση από τη σημερινή δημοτική αρχή, ενώ ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες (μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ξενάγησης από το avatar του Ιπποκράτη). Μαζί με το σύνολο των έργων για τον Ιπποκράτειο Τόπο, τοποθετεί τη Λάρισα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον Βοτανικό Κήπο, να ξεναγηθούν και να λάβουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του πατέρα της Ιατρικής Επιστήμης, αλλά και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να μάθουν, να διασκεδάσουν και να λάβουν μέρος σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, σε ένα πραγματικό σημείο αναφοράς για την εξωστρέφεια της πόλης.

Ο Ιπποκράτειος Βοτανικός Κήπος αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου έργων για τον Ιπποκράτειο Τόπο, ένα εξαιρετικής σημασίας τοπόσημο της Λάρισας και της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την ανάδειξη της πόλης του Ιπποκράτη.

Στον χώρο του Κήπου, οι επισκέπτες μπορούν, με χρήση app και μέσω qr code να λαμβάνουν πληροφορίες για τα φυτά που συνθέτουν τον Κήπου, από τις ενημερωτικές πινακίδες και τα πινακίδια στα παρτέρια των φυτών.

Tο έργο ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς δίνεται η δυνατότητα εικονικής (ψηφιακής περιήγησης) μέσα από την ειδική ιστοσελίδα (www.htil.gr) που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς και η δυνατότητα να ξεναγηθούν από το avatar του Ιπποκράτη, με την επίσκεψη στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Για την υλοποίηση του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου έχουν συνεργαστεί οι Αντιδημαρχίες και οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Επιχειρησιακού & Ψηφιακού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Ιπποκράτειος Τόπος» είναι ενταγμένο στην πράξη “Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις – Διαχρονικοί Βηματισμοί Δήμου Λαρισαίων” και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”).

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου, παρουσία του δημάρχου Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκου και του πρώην δημάρχου, Απόστολου Καλογιάννη: