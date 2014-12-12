Εγκαινιάστηκε το γήπεδο στίβου στην Νίκαια, πρωτεύουσα του Δήμου Κιλελέρ. Τα εγκαίνια τέλεσε ο εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου π. Αριστείδης Οικονόμου.

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος τόνισε: «Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εγκαινιάσουμε το νέο Δημοτικό Γήπεδο Στίβου της Νίκαιας, ένα έργο που για χρόνια αποτελούσε όνειρο και ανάγκη για τον τόπο μας. Το έργο αυτό δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος. Είναι ένα κόσμημα, ένας χώρος ζωής, υγείας και δημιουργίας που θα φιλοξενήσει τα βήματα, τους στόχους και τα όνειρα των νέων μας.

Ένα γήπεδο που θα δώσει σε όλους —παιδιά, εφήβους, ενήλικες και συλλόγους— τη δυνατότητα να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν και να καλλιεργήσουν το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του έργου: τους μηχανικούς, ιδιαίτερα την κα. Ζέτα Κράχτη, και τους εργαζόμενους του Δήμου, την Πολιτεία καθώς και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τους αθλητικούς συλλόγους που μας στήριξαν, και φυσικά τους δημότες μας, που με υπομονή και εμπιστοσύνη στηρίζουν κάθε προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητάς μας.

Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι παιδεία, υγεία και κοινωνική συνοχή. Επενδύουμε σε αυτόν, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τον αθλητισμό τα παιδιά μας μαθαίνουν να προσπαθούν, να σέβονται, να συνεργάζονται και να προοδεύουν. Το γήπεδο αυτό είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και παράδειγμα για το πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να δημιουργεί υποδομές που υπηρετούν το κοινό καλό.

Εύχομαι οι πολίτες να προστατέψουν το γήπεδο στίβου και αυτός ο χώρος να γεμίζει καθημερινά με φωνές, γέλια και ενέργεια, με νέους που κυνηγούν τα όνειρά τους και πολίτες που αγαπούν την άθληση. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία και τη στήριξή σας.Καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλους τους αθλητές που θα τιμήσουν αυτό το γήπεδο με τον ιδρώτα και το χαμόγελό τους».

Μετά το πέρας της τελετής ο Δήμαρχος απένειμε τιμητική πλακέτα στον γυμναστή Θεοφάνη Κουλιόπουλο ο οποίος οραματίστηκε και πρωτοστάτησε πριν από χρόνια στην κατασκευή του γηπέδου.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΔΣ Σ. Καλέτσιος, οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Σωτηρίου και Τ. Τσινούλης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Κ. Κατσικάρης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αν. Ρεντζιάς και Αχ. Χατζούλης, η Γ.Γ του Δήμου Β. Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, ο Πρόεδρος Γ. Ψαρούλης και τα μέλη του ΤΣ της ΔΚ Νίκαιας Ι. Νέστωρας και Ι. Τσίντζιρας, ο Πρόεδρος της ΔΚ Χάλκης Β. Κωστούλης και ο πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης Α. Παλιοβάιος.