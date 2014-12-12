Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:30 στην αίθουσα «Ειρήνης Κατσίγρα» θα εγκαινιαστεί από τον δήμαρχο Λαρισαίων και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, κ. Αθανάσιο Μαμάκο η έκθεση ‘‘Η «σιωπή» των έργων του Χρήστου Γ. Σαμαρά’’, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Παπανικολάου.

Ο Χρήστος Σαμαράς, με καταγωγή από την Τσαριτσάνη και μακρά παρουσία στην πόλη της Λάρισας, παραμένει ένας καλλιτέχνης που δημιουργεί με αλήθεια, σιωπή και φως. Η παρούσα έκθεση αποτελεί μια περιήγηση στον εικαστικό κόσμο ενός δημιουργού που με συνέπεια και εσωτερικότητα έχει χαράξει τη δική του πορεία στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική.

Θεωρείται ένας καλλιτέχνης από τους κορυφαίους της γενιάς του. Αρχικά ασχολήθηκε με τη γλυπτική, όμως σύντομα στράφηκε προς τη ζωγραφική, όπου βρήκε το προσωπικό του εικαστικό πεδίο. Η πρώτη του δουλειά, το 1972, χαρακτηρίζεται από αφαιρετικές και γεωμετρικές φόρμες, ενώ σταδιακά η γραφή του γίνεται πιο παραστατική, αντλώντας έμπνευση από κρίσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η έκθεση οργανώνεται θεματικά, αναδεικνύοντας ενότητες όπως Μορφές, Τοπία, Εσωτερικές Σκηνές, Εργοστάσια, Καθρέπτες και συνομιλεί με την ποιητική του γραφή, όπως αυτή αποτυπώνεται στη συλλογή του με τον τίτλο «Αποθέτης». Η ζωγραφική και η ποίηση συνυπάρχουν εδώ ως δύο όψεις της ίδιας ανάγκης: να ειπωθεί το ανείπωτο.

Τα έργα του δεν κραυγάζουν. Αντιθέτως, ψιθυρίζουν. Με χρώματα που θυμούνται και μορφές που στοχάζονται, ο Σαμαράς μας καλεί να σταθούμε απέναντι στην εικόνα όχι ως θεατές, αλλά ως συνομιλητές. Η ζωγραφική του είναι μια πράξη μνήμης, μια σιωπηλή αφήγηση του ανθρώπινου βλέμματος, της εσωτερικής πατρίδας, του φωτός που δεν φωνάζει αλλά υπάρχει.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα προσκαλεί το κοινό σε μια εμπειρία εσωτερικής παρατήρησης και αισθητικής συγκίνησης.

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες:

Διάρκεια Έκθεσης: 18 Οκτωβρίου 2025 – 18 Ιανουαρίου 2026

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα

Τηλ. 2410616266, 2410 623615 Email: info@katsigrasmuseum.gr

www.katsigrasmuseum.gr