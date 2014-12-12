Πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, τα εγκαίνια του νέου Βρεφικού Σταθμού «Ελευθερία» στον Τύρναβο, παρουσία γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικού προσωπικού, του Δημάρχου Στέλιου Τσικριτσή και εκπροσώπων της δημοτικής αρχής.

Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των βρεφών στην περιοχή, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη αλλαγών στις δομές των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου. Με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των οικογενειών, η δημοτική αρχή προχώρησε στη μετατροπή του Παιδικού Σταθμού «Ελευθερία» σε Βρεφικό Σταθμό, δημιουργώντας έναν χώρο σύγχρονο, ασφαλή και απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της βρεφικής ηλικίας.

Παράλληλα με την αλλαγή της άδειας λειτουργίας, έγιναν ολιστικές παρεμβάσεις στον χώρο, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα:

• Διαμορφώθηκαν δύο αίθουσες διδασκαλίας,

• Δημιουργήθηκε ξεχωριστός χώρος ύπνου,

• Έγιναν στοχευμένες αλλαγές στον χώρο του μπάνιου,

• Και, όπως προβλέπεται, η κουζίνα έκλεισε, διασφαλίζοντας πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε αγιασμός, ενώ τονίστηκε η σημασία της ενίσχυσης των δομών προσχολικής φροντίδας ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

Η δημιουργία του νέου Βρεφικού Σταθμού «Ελευθερία» αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη στήριξη των οικογενειών, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και την παροχή ποιοτικής φροντίδας και αγωγής στα παιδιά από την πιο τρυφερή τους ηλικία.