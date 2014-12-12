Τη σύμβαση για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση δύο ανελκυστήρων σκάλας με πλατφόρμα, για τη μεταφορά και πρόσβαση ατόμων ΑμεΑ στα Δημοτικά Καταστήματα – ΚΕΠ Βερδικούσιας και Λιβαδίου, υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας με τον ανάδοχο του έργου, κ. Παναγιώτη Σταμάτη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «Σταμάτης ΕΠΕ», με έδρα τη Λάρισα.

Το έργο έχει τίτλο «Προμήθειαανελκυστήρων σκάλαςμε πλατφόρμα (Δημοτικό κατάστημα Βερδικούσιας και Λιβαδίου)», συνολικού προϋπολογισμού 33.877,40 € (ποσό με Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση δύο ειδικών ανελκυστήρων σκάλας με πλατφόρμα, σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας, για τη διευκόλυνση πρόσβασης στα δημοτικά καταστήματα και ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: «Η ενίσχυση της προσβασιμότητας στα δημόσια κτήρια αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με την εγκατάσταση των ανελκυστήρων σκάλας στις κοινότητες Βερδικούσιας και Λιβαδίου, εξασφαλίζουμε ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Επενδύουμε σε έργα με κοινωνικό αποτύπωμα που υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων».

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα και να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη λειτουργική αναβάθμιση των κοινοτικών καταστημάτων.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Στο Δημοτικό Κατάστημα – ΚΕΠ Βερδικούσιας:

Πλατφόρμα αναδιπλούμενη διαστάσεων 950x750mm

Οδηγός από ανοξείδωτο χάλυβα inox μήκους περίπου 10m με δύο στροφές 180°

Αυτόματα ανακλινόμενες ράμπες εισόδου – εξόδου

Θέσεις στάθμευσης στο ισόγειο και στον όροφο

Αισθητήρες εμποδίων, LCD οθόνη αφής, ηχητική σήμανση, πλήκτρο έκτακτης ανάγκης, χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση βλάβης και σύστημα αυτόνομης κίνησης με μπαταρίες

Στο Δημοτικό Κατάστημα – ΚΕΠ Λιβαδίου: