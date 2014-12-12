Ένα νέο Μηχάνημα Αυτόματων Συναλλαγών/Ανάληψης (ΑΤΜ) ξεκίνησε να λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Κρανέας και συγκεκριμένα στην πρόσοψη του Δημοτικού Καταστήματος, δίπλα στο γραφείο του ΚΕΠ.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, η εταιρεία Euronet ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα, αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση, την τροφοδοσία και την πλήρη τεχνική υποστήριξη του ΑΤΜ, ενώ ο Δήμος διέθεσε τον χώρο. Σημαντικό γεγονός αποτελεί η συμφωνία ότι οι αναλήψεις μετρητών πραγματοποιούνται χωρίς καμία χρέωση, προσφέροντας έτσι οικονομική ανακούφιση στους κατοίκους.

Η εγκατάσταση του ΑΤΜ ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση σε μετρητά χωρίς την ανάγκη χρονοβόρων μετακινήσεων προς την Ελασσόνα, όχι μόνο για τους κατοίκους της Κρανέας, αλλά και για εκείνους του Λουτρού και της Άκρης.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νίκος Γάτσας, σχετικά με την τοποθέτηση του μηχανήματος ΑΤΜ, δήλωσε σχετικά:

«Με την εγκατάσταση του νέου ΑΤΜ στην Κρανιά κάνουμε πράξη ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και δίνουμε λύση σε μια καθημερινή τους ανάγκη. Η Δημοτική Αρχή, με σχέδιο και συνεργασία, συνεχίζει να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Πρόκειται για μια σημαντική διευκόλυνση, όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, αλλά και για τους επισκέπτες της περιοχής».