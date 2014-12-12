Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η αντικατάσταση των παλιών υδρομέτρων με σύγχρονα ψηφιακά στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού Δικτύου Ύδρευσης και Ελέγχου Κατανάλωσης & Μείωσης Διαρροών», που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

Μέχρι σήμερα:

Έχουν τοποθετηθεί 000 νέοι ψηφιακοί υδρομετρητές στην Ελασσόνα και στα χωριά Αγιονέρι, Αετοράχη, Γαλανόβρυση, Δρυμός, Στεφανόβουνο και Τσαριτσάνη.

στην Ελασσόνα και στα χωριά Αγιονέρι, Αετοράχη, Γαλανόβρυση, Δρυμός, Στεφανόβουνο και Τσαριτσάνη. Έχει εγκατασταθεί κεντρικός σταθμός ελέγχου για την παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης.

για την παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης. Έχει δημιουργηθεί σταθερό δίκτυο επικοινωνίας με 22 μονάδες Gateway για την αυτόματη καταμέτρηση των μετρήσεων.

Τον Ιούνιο, μέσω του συστήματος, λήφθηκαν δεδομένα από πάνω από 4.860 υδρόμετρα (κάλυψη 97%) και καταγράφηκαν περισσότεροι από 200 συναγερμοί για περιστατικά όπως διαρροές, θραύσεις αγωγών και αντίστροφη ροή.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα επιτρέπει:

Έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση διαρροών. Συνεχή εικόνα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού. Παρακολούθηση της κατανάλωσης και του ισοζυγίου νερού. Έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Με τον σύγχρονο αυτό εξοπλισμό και λογισμικό, ο Δήμος θα μπορεί να:

Διαχειρίζεται ορθολογικά τους υδάτινους πόρους.

Μειώνει την ενεργειακή σπατάλη.

Ελέγχει το σύστημα εξ αποστάσεως και αυτόματα.

Προστατεύει τον υδροφόρο ορίζοντα μειώνοντας την υπεράντληση.

Εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα νερού για τους δημότες.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων και στη βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος.

Δήλωση του Προέδρου της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Αθ. Γεροφωκά

«Η εγκατάσταση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων και του συστήματος τηλεελέγχου αποτελεί μια μεγάλη επένδυση για το μέλλον του Δήμου μας. Με το έργο αυτό, αποκτούμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε άμεσα τυχόν προβλήματα, να περιορίζουμε τις απώλειες νερού και να διαχειριζόμαστε πιο αποδοτικά έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς μας πόρους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προστατεύει το περιβάλλον, μειώνει το κόστος λειτουργίας και, πάνω απ’ όλα, εξασφαλίζει στους πολίτες ποιοτικό και επαρκές πόσιμο νερό. Η ΔΕΥΑ Ελασσόνας συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος όλων των δημοτών».