Εγκλημα στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Μαγνησία | 22 Αυγ 2025, 12:02
Σοκ στον Βόλο. Πριν από λίγη ώρα άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Η συζυγοκτονία σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος της μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος.
Οι αστυνομικοί αναζητούν άνδρα υπήκοο Αλβανίας, που έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του, ανεβαίνοντας την Γλαδστωνος.
Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.
taxydromos.gr
