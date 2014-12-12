Εγκρίθηκε απο τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς η κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις κατασκευή του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στην περιοχή του Μεζούρλου στη Λάρισα. Το κτιριακό συγκρότημα είναι ιδιοκτησίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και θα ανεφερθεί σε οικόπεδο που παραχώρησε ο Δήμος.

Η πραγματοποιούμενη κάλυψη είναι 1.800,15 τ.μ., ενώ το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος είναι 10,95 μ. Το συγκρότημα θα είναι δυναμικότητας 100-125 εργαζόμενων και 250 επισκεπτών και θα φιλοξενεί εργαστηριακούς χώρους και γραφεία. Θα γειτνιάζει με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η πρόσβαση θα επιτυγχάνεται από την ανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου. Το έργο, το οποίο είχε δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό 3.789.439,99 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), έχει αναλάβει η Βέρμιον ΑΤΕΕ και κανονικά θα έπρεπε να τελειώσει μέσα σε 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την 31/12/2025, βάσει του οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η παρέκκλιση ύψους και ορόφων εγκρίθηκε γιατί πρόκειται για ερευνητικά εργαστήρια που χρειάζονται όγκους/μηχανήματα με μεγαλύτερο ύψος — αυτό είναι συνηθισμένο σε εργαστηριακά κτίρια. Η δόμηση και η κάλυψη δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια — υπερβαίνει όμως το ύψος σε συγκεκριμένο τμήμα.

Η εταιρεία, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 0,02% και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση, θα κτίσει το κτιριακό συγκρότημα σε οικόπεδο 70.003 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου.

