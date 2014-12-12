Ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τυρνάβου έγινε με την έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας της μελέτης που αφορά σωστικές εργασίες στο Οθωμανικό Λουτρό Τυρνάβου, κατόπιν συνεχών παρεμβάσεων και συντονισμένων ενεργειών της δημοτικής αρχής.

Η απόφαση, που φέρει ΑΔΑ ΨΦΣΩ46ΝΚΟΤ-Ε6Ω, υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, κα Σταυρούλα Σδρόλια, και εγκρίνει τις εργασίες που στοχεύουν στη διασφάλιση της στατικότητας και τη συντήρηση του ιστορικού μνημείου, αποτελώντας την αφετηρία για την αποκατάσταση και ανάδειξή του.

Η έγκριση της μελέτης ακολουθεί την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου και την ορθότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη διάσωση ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού και ιστορικού μνημείου της πόλης, που συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα και τη μακραίωνη ιστορία του Τυρνάβου.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου δήλωσε:

«Η προστασία και η ανάδειξη των μνημείων μας είναι υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό μας. Με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, κάνουμε σταθερά βήματα για να διασώσουμε και να αξιοποιήσουμε τον πολιτιστικό πλούτο του Τυρνάβου».

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση και αξιοποίηση του Οθωμανικού Λουτρού, με στόχο τη μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού και ιστορικής αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.