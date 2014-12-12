Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι "η Διοίκηση του Φορέα μας σε συνεργασία με τη μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και το ΕΚΕΑ (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας) διοργανώνει στις 9/10/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00-13:00 εθελοντική αιμοδοσία στο ισόγειο του Επιμελητηρίου.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να προσέλθουν σε αυτή τη δράση είτε μόνοι είτε με φίλους και γνωστούς και μέσα σε λίγα λεπτά, προσφέροντας αίμα, να χαρίσουμε χρόνια ζωής σε συνανθρώπους μας που τόσο πολύ το χρειάζονται.

Το ΑΙΜΑ είναι μοναδικό αγαθό που μόνο ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να παράξει. Ο αιμοδότης έχει πολλαπλά οφέλη στον οργανισμό του, αφού κινητοποιείται ο Μυελός των Οστών για την παραγωγή νέων κυττάρων αίματος και μπορεί να σώσει τρεις ζωές χωρίς κανένα κόστος. Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι πρόληψη, ανώνυμη πράξη ανθρωπιάς , αλληλεγγύης και αγάπης. Σας περιμένουμε αρωγούς στην προσπάθειά μας αυτή.

Μπορείς να δώσεις αίμα αν:

Είσαι ηλικίας 18-65 ετών και κλινικά υγιής

Δεν έχεις πρόβλημα αναιμίας, χρόνιας αλλεργίας, πρόσφατο χειρουργείο, τατουάζ ή βελονισμό (το τελευταίο τετράμηνο), οδοντιατρική επέμβαση (το τελευταίο 7ήμερο), και να μην είσαι άυπνος, νηστικός, ταλαιπωρημένος

Αν πρόκειται για αιμοδότη που παίρνει φάρμακα για αρτηρ. υπέρταση (πίεση), χοληστερίνη-τριγλυκερίδια , ουρικό οξύ κ.α. θα πρέπει να μην τα έχει πάρει για τουλάχιστον 24 ώρες.

♀Αν πρόκειται για γυναίκα, θα πρέπει να μην έχει πρόσφατη εγκυμοσύνη, τον τελευταίο χρόνο. Να μη βρίσκεται σε περίοδο θηλασμού και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 ημέρες από το τέλος της εμμήνου ρύσεως.

Πριν την Αιμοδοσία

Κανονικό πρωινό και αρκετά υγρά και 6-8 ώρες ύπνο το προηγούμενο βράδυ. ΟΧΙ αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ. ΟΧΙ αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα τύπου Depon, Ponstan για 3 24ωρα και ασπιρίνη για 5 ημέρες πριν.

Μετά την Αιμοδοσία

Πολλά υγρά (νερό, χυμούς) και καλό γεύμα την υπόλοιπη ημέρα ΟΧΙ τσιγάρο και οδήγηση μεγάλης απόστασης για τουλάχιστον 1-2 ώρες μετά. ΟΧΙ αλκοόλ για τουλάχιστον 6 ώρες μετά ΟΧΙ γυμναστήριο, βαριές δουλειές, ορθοστασία, ηλιοθεραπεία καθόλη την ημέρα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σου στα τηλέφωνα. 2413504386 & 2410234417".



