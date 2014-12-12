Eθελοντική αιμοδοσία θα γίνει την Τρίτη 26 Αυγούστου και ώρα 9:00 π.μ. το πρωί έως 2:00 μ.μ. στο χώρο του ΚΑΠΗ Ραψάνης στην κεντρική πλατεία, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της τράπεζας αίματος Ραψάνης που υπάρχει στο νοσοκομείο, σε συνδιοργάνωση όλων των φορέων του χωριού (Τοπική Κοινότητα Ραψάνης, Σύλλογος Γυναικών Ραψάνης,Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης).

Το ΚΑΠΗ Ραψάνης διαθέτει δικό του κωδικό στην Εθελοντική Αιμοδοσία Ελλάδος και με την αποθήκη φιαλών που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί δίπλα σε συγχωριανούς αλλά και σε πολλούς συνανθρώπους που χρειάστηκαν αίμα σε δύσκολες στιγμές (χειρουργεία, θεραπείες κ.ά.).

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η πράξη κατά την οποία ένα υγιές άτομο προσφέρει εθελοντικά το αίμα του για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που το χρειάζονται. Η διαδικασία είναι ασφαλής και ανώδυνη, διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά και έχει οφέλη τόσο για τον δότη όσο και για τον λήπτη. "Βοηθήστε να συγκεντρώσουμε όσες περισσότερες φιάλες αίματος μπορούμε", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.