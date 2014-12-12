Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Κισσάβου, στην Πλατεία Θέμιδος στο Συκούριο.

Η δράση οργανώθηκε από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών περιοχής Συκουρίου, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Συκουρίου, τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Συκουρίου και την ομάδα εΘελωντιΖω του Γυμνασίου Συκουρίου, και τελούσε υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Τεμπών και της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου.

Τη διαδικασία της αιμοληψίας συντόνισε κλιμάκιο του Κουτλιμπάνειου Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, το οποίο με επαγγελματισμό, συνέπεια και ευαισθησία εξασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή της δράσης.

Ο Δήμος Τεμπών εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου για την πολύτιμη συνεισφορά τους, καθώς και προς όλους όσοι προσήλθαν και προσέφεραν το πολύτιμο αγαθό του αίματος.

Τον χώρο της αιμοληψίας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές για την άρτια προετοιμασία και οργάνωση της δράσης, το ιατρικό προσωπικό για την πολύτιμη συμβολή του και κυρίως τους εθελοντές αιμοδότες για την πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας που επιδεικνύουν διαχρονικά.

Ανάμεσα στους αιμοδότες ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου, κ. Μιχάλης Γκουντής, ο οποίος έδωσε πρώτος το παράδειγμα συμμετέχοντας ενεργά στη δράση, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα το μήνυμα της κοινωνικής ευθύνης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η συμμετοχή των πολιτών υπήρξε συγκινητική, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η κοινωνική αλληλεγγύη και η ανθρώπινη προσφορά αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της τοπικής κοινωνίας του Συκουρίου και συνολικά του Δήμου Τεμπών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν για τη σημερινή δράση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κουτλιμπάνειου Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για την πολύτιμη υποστήριξή τους και κυρίως τους εθελοντές αιμοδότες που με τη στάση τους δίνουν ζωή σε συνανθρώπους μας.

Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και την κοινωνική συνοχή.»